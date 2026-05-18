北海道日本ハムファイターズの選手たちが道内の小学校を訪問しました。交流した児童たちにとって特別な１日となったようです。札幌市立もみじの森小学校の児童たちに迎えられたのは、ファイターズの同学年コンビ・水野達稀選手と奈良間大己選手です。児童と選手たちのキャッチボールなどを通じて、野球の楽しさや魅力を感じてほしいと企画された取り組みです。間近で体を動かした児童たちも大喜び！さらに質問コ