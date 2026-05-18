＜全米プロ最終日◇17日◇アロニミンクGC（ペンシルベニア州）◇7394ヤード・パー70＞【画像】ライが使う『M6』他、1年周期で出ていた頃のテーラーメイド歴代人気ドライバーをチェック今年のプロゴルファー世界一を決める今季メジャー第２戦。2打差の2位からスタートしたイングランドの31歳アーロン・ライが、9番のイーグルや、後半の4バーディなど「65」をマーク。トータル9アンダーまで伸ばし、逆転でメジャー初優勝を挙げた。