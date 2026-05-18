フィリピンパブで働かせるため、フィリピン国籍の女性を偽装結婚させた疑いで、男女3人が逮捕されました。逮捕されたのは、北名古屋市の会社員・山田和弘容疑者(54)と、フィリピン国籍のホン・アルミイダ・アグブナグ容疑者(50)ら3人です。3人は去年10月、フィリピン人の女性(22)に在留資格を取得させようと、一宮市の会社員・野口康則容疑者(62)と結婚するため、市役所にウソの婚姻届を提出した疑いが持たれています。女