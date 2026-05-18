俳優の杉野遥亮（30）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。【全身ショット】スタイル良すぎ！ミックスコーデを着こなす杉野遥亮セレブリティとして参加した杉野。コットンシャツにネクタイ、ローファーというフォーマルなスタイルにレザーのブルゾン、ブーツカットデニムというカジュアルを組み合わせたコーデを着こなした。「ローファーがすごく個性的なので、スター性がある