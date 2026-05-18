知り合いの女性に抱きつき無理やりキスをしたとして、76歳の三重県職員の男が逮捕されました。逮捕されたのは、三重県の学校で用務員として働く秋田修容疑者(76)です。秋田容疑者は今月9日、津市羽所町にある商業ビルの1階で、50代の女性に抱き着いて口にキスをした不同意わいせつの疑いが持たれています。2人は知人同士で、近くの飲食店で食事をしたあと、秋田容疑者は犯行に及んだとみられています。秋田容疑者は調べ