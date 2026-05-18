俳優の板垣李光人（24）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。この日は名作絵本『はらぺこあおむし』のイラストが印象的な「ブックカバーズ」ニットにストライプシャツ、赤いショートパンツ、スニーカーという少年らしさを残したスタイルを披露した。【全身ショット】可愛らしい…はらぺこあおむしコーデの板垣李光人ファッションのポイントについて「なんといってもはらぺこあ