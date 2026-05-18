俳優の芳根京子（29）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。2016年放送の朝ドラ『べっぴんさん』でヒロインを演じた芳根は「第2のふるさとのよう」と喜んだ。【全身ショット】上品な黒コーデを披露した芳根京子フォールコレクションからファー付きのデニムジャケットを羽織った芳根は「みなさんに暑い？と聞かれるんですけど大丈夫です」とにっこり。朝ドラ出演時は1年間大阪に