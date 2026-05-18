北海道北広島市で、新たなエンターテインメントイベント『北海道エンターテインメントコンベンション in北広島市（通称：きたコン）』が、2026年11月14日・15日に開催することが決まった。【写真多数】『きたコン』の会場となるJR北広島駅周辺の施設「きたコン」は、アニメ・ゲーム・漫画を中心としたエンターテインメントコンテンツを軸に展開するポップカルチャーイベントとなる。JR北広島駅周辺 （北広島市芸術文化ホール