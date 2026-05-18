俳優の八木莉可子（24）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。【全身ショット】きらびやか！独創的スタイルを披露した八木莉可子ディオール ジャパン アンバサダーを務める八木は、サテン生地のノースリーブトップにワイドパンツを着用。足元まで降りたトップのリボンが独創的なスタイルで登場した。最近夢のような出来事について八木は「文楽を見に行くことができた」と明かし