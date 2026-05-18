俳優の木南晴夏（40）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。大阪出身の木南は「地元に帰ってこれてうれしい。今回は時間がないのですが、新大阪駅でたこ焼き、みたらし団子、豚まんなどいろいろ買って帰りたい」と楽しみにしていた。【全身ショット】胸元に存在感大のジュエリーを輝かせる木南晴夏この日はフォールコレクションからタッセル付きの柔らかなトップスにショートパ