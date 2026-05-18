新潟アルビレックスBBは18日、川村卓也選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。川村選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。 【川村卓也(かわむらたくや)】 ■背番号 1 ■ポジション SG ■生年月日 1986年4月24日 ■出身地 岩手県 ■身長 193cm ■体重 90kg ■出身校 盛岡南高校 ■経歴 2005-07 OSG PHOENIX 2007-08 東三河フェニックス 2008-13 リンク栃木BREX 2013-15 和歌山TRIANS 2015-16