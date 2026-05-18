東京市場まとめ 1.概況 日経平均は109円安の61,299円と続落して取引を開始しました。先週末の米国市場では、インフレ懸念から長期金利が上昇し、主要3指数が揃って下落しました。週明けの日本市場も、売りが優勢でのスタートとなり前場中ごろの10時37分に1,032円安の60,376円で、この日の安値をつけました。その後は持ち直し、前引けは566円安の60,843円でした。後場は下げ渋る展開で一時61,000円台まで下げ幅を縮小しまし