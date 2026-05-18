新潟アルビレックスBBは18日、ポーグ健選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。ポーグ選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。 【ポーグ健(ぽーぐ けん)】 ■背番号 36 ■ポジション SF ■生年月日 2002年11月22日 ■出身地 沖縄県 ■身長 188cm ■体重 89kg ■出身校 白鴎大学 ■経歴 2021-25 白鴎大学 2025.1-新潟アルビレックスＢＢ(練習生) 2025.1-新潟アルビレッ