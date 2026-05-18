新潟アルビレックスBBは18日、中村謙斗選手との契約(アマチュア選手契約)が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。中村選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。 【中村謙斗(なかむら けんと)】 ■背番号 8 ■生年月日 2004年3月4日 ■ポジション SF ■出身地 千葉県 ■身長 190cm ■体重 91kg ■出身校 国士舘大学 ■経歴 2019-22千葉明徳高等学校 2022-26国士舘大学 2026-新潟アルビレックスＢＢ ■中村謙