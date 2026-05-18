俳優の蒔田彩珠（23）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントに登壇した。夢のような時間について語った。【全身ショット】オーバーサイズのデニムパンツをクールに着こなした蒔田彩珠蒔田はセレブリティとして参加。フレアが印象的なデニムパンツにリボンジャケットを合わせたシックなスタイルを着こなし、指にはピンクゴールドに光るリングを身に着けた。お気に入りポイントを聞かれると「