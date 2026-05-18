新潟アルビレックスBBは18日、樋口蒼生選手との契約が6月30日(火)で満了(退団)すると発表しました。樋口選手はB.LEAGUE自由交渉選手リストに公示されています。 【樋口蒼生(ひぐち あおい)】 ■背番号 0 ■ポジション PG ■生年月日 2001年7月4日 ■出身地 山形県 ■身長 172cm ■体重 74kg ■出身校 中央大学 ■経歴 2020-24中央大学 2024.3-4 新潟アルビレックスＢＢ(練習生) 2024-26新潟アルビレックスＢＢ ■樋口蒼生選手コ