自衛官の男とその友人の男が、大麻を使用したとして逮捕されました。 【写真を見る】警察官から目を逸らし動揺…車内から大麻リキッド見つかる大麻使用の疑いで22歳自衛官らを逮捕 麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市東区の健軍駐屯地の宿舎に住む、自衛官の庄野琳乃介容疑者（22）と、熊本市東区若葉の会社員、井島航容疑者（21）です。 目を逸らして動揺…職務質問で発覚 2人は、4月27日ごろ、熊本県内またはそ