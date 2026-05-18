記者会見する「ばんえい競馬の未来を考える会」の小森唯永代表＝18日午後、北海道帯広市北海道帯広市が主催する「ばんえい競馬」で、調教師2人と馬主4人が競走馬登録の名義貸しや名義借りに関わっているとして馬主らでつくる団体の代表が18日、競馬法違反の疑いで、道警帯広署に告発状を提出した。告発状などによると、調教師2人が他人名義で競走馬を登録、所有することが法律上禁止されているにもかかわらず、馬主4人の名義を