宝塚歌劇団の月組トップスター・鳳月杏さんと、月組トップ娘役・天紫珠李さんが、2027年3月28日をもって退団することを発表しました。公式サイトによると2人は、2027年3月28日に行われる東京宝塚劇場公演 ルナティック・シアター『天穹のアルテミス』、レヴュー ロマン『Belle Époque（ベル エポック）』の千秋楽をもって退団するということです。また、5月19日には記者会見を行うとしています。鳳月さんは2006年3月『NEVER S