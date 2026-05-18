火山噴火による災害の恐れがある23都道県でつくる火山防災強化推進都道県連盟などは18日の会合で、政府が設置予定の防災庁で対策を拡充するよう求める決議を採択した。降灰での人的被害、インフラ被害を軽減する技術開発を支援し、防災庁の組織として設ける防災大学校（仮称）で専門人材の育成に取り組むよう促した。国が広域避難計画の作成を主導することや、自治体の避難路整備に対する財政支援拡充も求めた。赤間二郎防災担