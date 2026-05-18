中部電力浜岡原発（静岡県御前崎市）は18日、敷地内の事務所で使用していたスマートフォンの充電スタンドに溶けた跡を見つけ、火災と判断して消防に通報したと発表した。発火や発煙は確認されず、原発への影響やけが人もなかった。中部電によると、15日午後5時半ごろ、事務所3階の執務エリアで、社員が異臭に気付き発覚した。当時スマートフォンは充電しておらず、火災報知機も作動しなかったという。現場の状況から18日に火災