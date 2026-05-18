グローバル・ガールズグループのKATSEYE（キャッツアイ）が、16日に開催されたインターネットコンテンツ分野のアカデミー賞と呼ばれる「第30回ウェビー・アワード（THEWEBBYAWARDS）」で2冠に輝いた。米ファッション・ブランドGAPの「BetterinDenim」キャンペーンとコラボして本賞を受賞。また一般投票で決定される「ファッション・ビューティー・ライフスタイル・ブランデッド・エンターテインメント・ビデオ・フィルム」