桜蔭中学・高校の校舎＝15日、東京都文京区多数の東大合格者を輩出する女子校の桜蔭中学・高校（東京都文京区）を運営する学校法人が、校舎に隣接する土地で進む高層マンションの建設計画を巡り、都に計画の許可を差し止めるよう求めた訴訟で、東京地裁は18日、訴えを却下した。篠田賢治裁判長は、まだ許可の申請段階で「重大な損害が生じる恐れがあるとはいえない」と指摘した。判決によると、老朽化した地上8階建てマンショ