１９８０年代に放送された名作ドラマの再放送を見ていたとき、多くの場面で東京都町田市内のスポットが登場することに驚いた。調べてみると、近年もＮＨＫの連続テレビ小説に登場するなど人気のロケ地だ。都心部から遠いのに、なぜなのか。（永野慎一）ＴＢＳとの縁「いま町田にいるんですよ」「本屋があるんです。駅の前に。『久美堂』っていう」郊外の中流家庭の交流と不倫を描き、１９８３〜８５年に放送されて「放映中