ＤｅＮＡの山本祐大捕手とソフトバンクの尾形崇斗投手、井上朋也内野手の１対２のトレードが成立。シーズン序盤、正捕手だった山本の放出は野球関係者、ファンの間で注目を集めた。賛否の声もある中で、内田順三氏（デイリースポーツウェブ評論家）はＤｅＮＡの覚悟と決断に言及。後継者である松尾汐恩への期待の大きさに触れ、「チームの顔になる素質は十分に備えている」と語った。◇◇山本はベストナインやゴールデング