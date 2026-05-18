現役生活を終え、報告会で話すスノーボード女子パラレル大回転の竹内智香さん＝18日、広島市冬季五輪に7大会連続出場し、ミラノ・コルティナ五輪を最後に引退したスノーボード女子パラレル大回転の竹内智香さんが18日、広島市で報告会を行い「28年競技を続けられたのは一つの奇跡。いろんな経験ができたのは財産で、続けられる環境が本当にありがたかった」と感謝を述べた。今後は地元の北海道東川町や所属先（広島ガス）があ