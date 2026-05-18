テレビ東京の相内優香アナウンサー（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。出産発表後初めての投稿で、子どもを抱きながら笑顔を浮かべる写真を披露した。相内アナは「麻布台ヒルズで開催中の北村まあさちゃんの個展『POP DOG−シュバルツ的歩き方』へ」と、フリーアナウンサー北村まあさの個展を訪れたことを明かした。「WBSで一緒にキャスターをしていたときは番組の漫画を描いていたまあさちゃん。フリーアナウンサー