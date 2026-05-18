福島県の高速道路で高校生1人が死亡したバス事故を受け、名古屋市は市立の高校と中学校に対し、部活動での生徒移動について安全管理の徹底を求める文書を出しました。 【写真を見る】高校生1人が死亡したバス事故受け 名古屋市が市立高校と中学校に部活動での生徒移動について安全管理の徹底求める通知 文書は5月15日付けで、名古屋市立の14の高校と112の中学校に送られました。それによりますと、遠方で実施する部活動で移動サ&