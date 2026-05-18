ブリーデン英中銀（ＢＯＥ）副総裁 我々は経済の動向を見守ることができる良い位置にある。 金利について安易に判断を下すべきではない。 いつまでも待つことはできないが、だからといって6月や7月に対応する必要があるというわけではない。