欧州株独ダックスは幅広く売りが出る 東京時間16:46現在 英ＦＴＳＥ100 10198.98（+3.61+0.03%） 独ＤＡＸ23851.43（-99.14-0.41%） 仏ＣＡＣ40 7877.67（-74.88-0.93%） スイスＳＭＩ 13137.66（-82.51-0.62%） ※英ＦＴＳＥ100、仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 独ダックスは売りが目立つ展開。ドイツ証券取引所や、軍需産業大手ラインメタルなどはしっかり。その他は幅広く売られており、セメン