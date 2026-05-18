アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/18営業日時点＝ 上海重油 3.24％ 大連ポリエチレン 0.85％ 上海ゴム 0.08％ 大連とうもろこし -0.42％ 上海異形鉄筋 -0.86％ 上海銅 -1.62％ ＊数値は前日比％