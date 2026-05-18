女子バレーボールのVリーグを2連覇したルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ。17日、応援してくれたファンに向けた感謝祭を開きました。「皆さま、きょうは盛り上がっていきましょう」ホームの上田市自然運動公園総合体育館で、ファン感謝祭を開いた女子バレーボールのルートインホテルズ信州ブリリアントアリーズ。チームを応援するファン約250人が訪