OpenAIとマルタ政府が、マルタ国民全員にChatGPT Plusを提供する世界初の大規模パートナーシップを2026年5月16日に発表しました。対象者はAIリテラシー講座を修了すると、ChatGPT Plusを1年間無料で利用できるようになるとのこと。OpenAIは今回の取り組みについて「人々が日常生活でAIの恩恵を受けられるようにするもの」と説明しています。OpenAI and Malta partner to bring ChatGPT Plus to all citizens | OpenAIhttps://opena