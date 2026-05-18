東海3県では18日、各地で30度以上の「真夏日」となりました。5月とは思えない“真夏の暑さ”に、暑さをしのぐスポットも人気のようです。18日、名古屋の最高気温は31.6度を観測し、2日連続の真夏日となりました。まだ5月とは思えない、異常な暑さです。観光客で賑わう名古屋城のお膝元「金シャチ横丁」では、日傘を差したりアイスを買ったりして、暑さをしのいでいました。また、名古屋市内7カ所に設置されている無料の給水