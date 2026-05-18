ももいろクローバーZが2026年5月17日、グループ結成18年を迎え、各メンバーが自身のインスタグラムで18周年への感謝を投稿しました。【写真を見る】【 ももクロ 】グループ結成18周年に感謝 メンバーそれぞれ思い綴る夜には『6574日目』メンバー4人が生出演する記念配信も百田夏菜子さんは「18周年本当にありがとうっっっ5.17」と投稿。玉井詩織さんも「18周年ありがとう！らぶ。」とコメントし、「#momoclo」「#ももクロ18