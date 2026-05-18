King ＆ Princeの永瀬廉が18日、大阪市内で行われた「ハウスオブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに来場した。ディオール ビューティー フレンド オブ ザ ハウスの永瀬はストライプの青いシャツを覗かせた黒のジャケット、カーゴパンツというスタイルで登場。お気に入りのポイントについて「ファーストコレクションを紅白のオープニングで着させていただいて、色と素材はちょっと違うのですがそういう意味で思い入れのある