きょう正午前、神奈川県海老名市の住宅で火事があり、この家に住む60代の女性が病院に搬送されました。激しく吹き上がる白い煙。屋根の一部が崩れ落ちています。きょう午前11時半前、海老名市国分寺台の2階建て住宅で、近くに住む人から「庭が燃えている」と119番通報がありました。およそ3時間半後に火はほぼ消し止められましたが、住宅は全焼し、火元の家の北側と南側の住宅にも燃え移りました。警察と消防によりますと、火元の