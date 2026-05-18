女優の藤原紀香（54）が18日、自身のインスタグラムを更新。ショートパンツ姿の最新ショットを披露した。藤原は、自身が出演したYouTube「ゆるふわちゃんねる」で、俳優の財木琢磨と初共演したことを報告。「6月から始まる舞台『罠』でも共演している、ざいざい（笑）」と2ショットを公開し、「ゆるやかな空気の中でのトークも、ぜひお楽しみください」と勧めた。この投稿にフォロワーからは「もしかして生足でしょうか！？