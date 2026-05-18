俳優の新木優子（32）が18日、大阪市内で行われた「ハウスオブ ディオール 心斎橋」オープンイベントに来場した。4月11日に俳優の中島裕翔と結婚して以降、初の公の場に姿をみせた。【全身ショット】華やか！レースが素敵なワンピース姿の新木優子ディオール ジャパン アンバサダーを務める新木は黒のレースを覗かせたスリップドレスを着用。バッグ、ドレスともにグレーでシックかつラグジュアリーにまとめたファッションにつ