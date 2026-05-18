現在、開催されているフランスの「カンヌ国際映画祭」。その裏では世界中のバイヤーが集まり、映画の売買が行われています。今年は日本映画が注目を集める一方、ある課題も浮き彫りになっています。今月12日に開幕した「カンヌ国際映画祭」。最高賞を競う部門に日本映画3作品がノミネートされています。レッドカーペットには出演者らが次々と登場し、盛り上がりをみせる中、その裏ではヒット作を求める業界関係者による駆け引きが