戸田ボートの6日間開催「第42回日本モーターボート選手会カップ」は、18日に準優勝戦が行われた。10Rで3枠の黒野元基（29＝愛知）が3コースからパワフルに捲って快勝。予選8位通過から優出一番乗りを果たして、初日選抜戦メンバーの意地を見せた。予選の序盤2日間は4走オール2連対と順調そのもの。「伸び寄りの感触。この足を生かしていければ」とコンビを組む2号機を評価した。ところが、3日目以降は5、3、5着とまさかの急