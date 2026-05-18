東京六大学野球リーグは18日、神宮球場で第6週の3回戦1試合が行われ、首位慶大が12―4で法大を破り、2勝1敗で勝ち点4とした。同3の明大が次の法大戦で勝ち点を落とせば、慶大の5季ぶりの優勝が決まる。慶大は今津の本塁打など15安打で大勝した。