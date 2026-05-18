高市総理は政府与党連絡会議で夏の電気・ガス料金の補助などのため、補正予算案の編成を含め検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理「補正予算の編成を含め資金面の手当を検討するよう、連休前には事務方に対して、先週には財務大臣に指示をしました」高市総理は中東情勢を受けて、今後、電気料金の値上がりの可能性があることから、電気・ガスの使用量が多くなる7月から9月の3か月間、去年の夏の料金
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