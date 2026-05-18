期待の左腕が、約2カ月遅れでようやく自身の「開幕」を迎える。ヤクルト・高橋奎二投手が、19日の巨人戦（いわき）で今季初登板初先発。チームは首位を快走しており、神宮外苑でキャッチボールなどを行った左腕は「2軍にいて試合とか見ていて、先発投手がすごい頑張っているなと。自分も負けないように、なんとかゲームをつくれるような投球ができれば」と力を込めた。オフから体の状態が万全ではなく、時間をかけて調整。