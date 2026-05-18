【あおぎり高校公式クレジットカード】 5月18日提供開始 【拡大画像へ】 viviONは、ナッジと連携して発行する「viviON JCBカード」において、VTuberグループ「あおぎり高校」メンバーのオリジナルデザインカードを、5月18日より提供開始した。 新衣装をまとったあおぎり高校メンバーのオリジナルカード オリジナルデザインカードは、