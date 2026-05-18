開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「Dr.コトー診療所愛蔵版」がほぼ全巻77円のセール価格で販売されている。 第1巻は1円、第2巻から最終26巻は77円となっており、1,926円で全巻が手に入る。東京の有名大学病院から、無医村状態にある離島の診療所にやってきた五島健介のヒューマンドラマ。TVドラマや映画にもなった名作をお得に読めるチャンスだ。 なお、セ