【第11話2】 5月16日 公開 第11話2を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月16日、石川ヒロヂ氏によるマンガ「こんなの全然エロくない！」第11話2「交渉の兆候2」をヤンマガWebにて公開した。 第11話2では、デート中、コロコロと表情が変わるキキを可愛いと思うナカバ。彼女が最も笑顔になるのは“ある場所”の方向で……。 「こんなの全然エロくない！」のページ