お弁当・お惣菜の「オリジン弁当・キッチンオリジン」は、2026年5月18日から24日までの1週間、通常194円の「真アジフライ」を、86円引きの"108円"で販売するお得なキャンペーンを実施しています。お弁当や夕飯の一品にオリジンの「真アジフライ」は、ふっくらした真アジを使用しており、ボリューム感のあるフライに仕上げています。お弁当や夕飯にうれしい「真アジフライ」がお得に楽しめるのはうれしいですよね。なお、イオン、ダ