現地時間5月16日、アメリカ・ロサンゼルスにて開催された日本音楽フェス『Zipangu』に出演したMAN WITH A MISSION、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、AdoらがInstagramでステージ写真を披露している。 （関連：【写真あり】Ado、HANA、ちゃんみな、リーダーズ……LAの音楽フェス『Zipangu』オフショット大量投稿に「かっこよすぎ」） Adoは「Thank you for Zipangu!!」と綴り、ボッ