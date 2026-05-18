5月18日、B2東地区に所属する福井ブローウィンズは、田渡修人、西野曜と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 東京都出身で36歳の田渡は、185センチ79キロのシューティングガード。リンク栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でキャリアをスタートさせ、その後は浜松・東三河フェニックス（現三遠ネオフェニックス）、サンロッカーズ渋谷でプレー